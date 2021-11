Les Windsor: leurs nouveaux ennemis

Après la diffusion d’un documentaire polémique sur les « frères ennemis », William et Kate ont interdit au média public de retransmettre leur soirée caritative de Noël.

Dans leur guerre fratricide, les princes William et Harry auraient utilisé des médias que pourtant ils détestent et favorisé des fuites sur « l’autre camp ». - BelgaImage

La très sérieuse BBC est dans le collimateur de la Famille royale britannique à quelques mois des festivités entourant les 70 ans de la reine Elizabeth II. La Souveraine, son fils et son petit-fils sont furieux sur la chaîne publique depuis qu’elle a diffusé un documentaire peu flatteur à leur égard qui révèle les coulisses de la guerre médiatique entre William et Harry.

« Never explain, never complain » (Ne jamais expliquer, ne jamais se plaindre). Longtemps, cet adage a guidé la souveraine britannique et les membres de la Famille royale....