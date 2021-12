Bernard Lavilliers: «Je crois que je vais continuer à me balader»

Depuis le temps que le « Paris sud-américain » et son Café de la Poésie lui faisaient de l’œil, Lavilliers avait fini par y poser ses valises. Sauf que le Covid est passé par là et que « Le piéton de Buenos Aires » a dû se résoudre à revenir arpenter la campagne française. Une expérience vécue avec plus de sérénité qu’il ne l’aurait cru. Comme si, après avoir passé toute sa vie aux quatre coins de planète, il n’avait plus besoin d’aller loin pour s’évader. Un peu comme ces chansons aux accents lointains mais à la nostalgie camarade qu’il aime tant et qui n’ont jamais...