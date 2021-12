Une réussite très familiale chez les Boreux

Originaires de la région, Michel et Patricia Boreux, 55 et 53 ans, se sont mariés en 1993 et ont fusionné leurs activités.

Le clan au complet: Michel, Patricia, Arnaud et Éloïse Boreux, Benoît Bauduin (mari d’Éloïse), Jordan Boreux et Gaëlle Dedeurwaerder (compagne de Jordan). - DR

Le sens des affaires et l’esprit de famille vont de pair chez les Boreux. Unis comme les cinq doigts de la main, ils règnent sur un petit empire touristique dans le Luxembourg belge. Ils sont au four et à l’auberge. Mais aussi à la réception, à la comptabilité, en cuisine, en salle, en chambre, partout où leur présence fait la différence. La famille Boreux ressemble à un clan du bonheur et de la réussite, un pour tous, tous pour un ! « Coûte que coûte » ausculte cette sacrée performance partagée entre parents et enfants. Autour d’un constat sans appel : « En...