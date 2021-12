Pourquoi dit-on: faire des yeux de merlan frit

La langue française regorge d’expressions cocasses, alambiquées et plutôt intrigantes. D’où viennent-elles ? Réponse dans le premier « Soir mag » de chaque mois.

Faire des yeux de merlan frit

Quiconque a déjà fait cuire un poisson entier peut témoigner du manque de réactivité dont fait preuve l’animal mort. La bouche ouverte et les yeux vitreux, exorbités, le faciès du vertébré à sang froid ne traduit absolument aucune émotion… (rien d’étonnant, vu sa triste condition !). Cette image bien en tête, on comprend aisément le sens que peut véhiculer cette expression courante. Initialement utilisée pour désigner le fait de regarder sa femme avec passion et niaiserie...