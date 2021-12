À la télé ce soir: la grande soirée du Téléthon et «District Z»

Dans cette version "Reloaded", pas de bunker, plus de repos, les personnalités seront déstabilisées sans relâche par la horde de zombies du Professeur Z qui feront tout pour leur dérober leur "vie" confiée plus tôt par Denis Brogniart. Si elles veulent sortir indemnes de cette expérience terrifiante, elles devront prendre tous les risques…

Téléthon 2021, à 21h10 sur France 2

De nombreux artistes tels que les anciens parrains Pascal Obispo et Julien Clerc, Gérard Lenorman, Zaz, Juliette Armanet, Chimène Badi, Dany Brillant, Tryo, Native, Céphaz et Enzo, qui représentera la France à l'Eurovision junior, ont aussi répondu présent à l'appel de la solidarité. Ils offrent des prestations exceptionnelles tout au long de la soirée.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

Indiana Jones et la dernière croisade, à 18h10 sur Club RTL - Quatre étoiles

de Steven Spielberg (1989)

Le troisième et dernier volet de la grande tril

ogie d’aventure des eighties, et aussi le meilleur, grâce au charisme paternel de Sean Connery dont le personnage véhicule un second degré jubilatoire avec tout l’humour qui l’accompagne. Le gag le plus hilarant reste quand même celui du fameux « no ticket » (« pas de billet ») dans le dirigeable.

La mort dans la peau, à 20h05 sur Tipik - Trois étoiles

de Paul Greengrass (2004)

L’espion amnésique Jason Bourne est pour la première fois de retour dans de nouvelles mésaventures plus intenses encore, grâce notamment à une mise en scène certes plus conventionnelle mais aussi plus efficace.

Lucy, à 20h15 sur Plug RTL - Deux étoiles

de Luc Besson (2014)

Avec des recettes mondiales flirtant avec le demi-milliard de dollars, l’enfant terrible du 15e arrondissement a établi un nouveau record dans sa filmographie avec cette consécration de l’héroïne initiée par « Nikita ». Cette fois, c’est la frêle Scarlett Johansson qui s’y colle, dans un récit d’anticipation certes basique, mais d’autant plus efficace que le rythme ne faiblit jamais.

Un jour sans fin, à 20h15 sur AB3 - Deux étoiles

de Harold Ramis (1993)

Il faut patienter jusqu’au dernier quart d’heure pour connaître enfin le dénouement romantique de cette sorte de conte évoquant un blocage du temps permettant de réparer toutes les erreurs du passé… ou presque.

Casper, à 21h55 sur AB3 - Deux étoiles

de Brad Silberling (1995)

Coproduite par Steven Spielberg, cette comédie fantastique fut la première dont le héros, inventé par la compagnie Harvey Comics dans les années quarante, est en images de synthèse. Le décorum surtout impressionne, à 100 % Art nouveau façon Gaudi. Très plaisant dans le genre.

Bad Teacher, à 21h55 sur Plug RTL - Une étoile

de Jake Kasdan (2011)

Aucun fan de Cameron Diaz ne voudrait rater cette comédie baptisée « Sale prof » au Québec, où la belle native de San Diego est prête à tout pour s’offrir les valeurs du beau Justin Timberlake.