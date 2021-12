À la télé ce soir: «Le meilleur pâtissier» ou «Docteur?»

« Docteur ? », à 20h35 sur La Une

de Tristan Séguéla (2019)

C'est le soir de Noël. Les parisiens les plus chanceux se préparent à déballer leurs cadeaux en famille. D'autres regardent la télévision seuls chez eux. D'autres encore, comme Serge, travaillent. Serge est le seul SOS-Médecin de garde ce soir-là. Ses collègues se sont tous défilés. De toute façon il n'a plus son mot à dire car il a pris trop de libertés avec l'exercice de la médecine, et la radiation lui pend au nez. Les visites s'enchaînent et Serge essaye de suivre le rythme, de mauvaise grâce, quand tombe l'adresse de sa prochaine consultation. C'est celle de Rose, une relation de famille, qui l'appelle à l'aide. Il arrive sur les lieux en même temps qu'un livreur Uber Eats, Malek, lui aussi de service ce soir-là...

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Les désaxés », à 20h55 sur Arte - Quatre étoiles

de John Huston (1961)

Le film maudit dans toute sa splendeur ! Le dernier de Clark Gable, emporté par une crise cardiaque juste après la fin du tournage et qui aurait été amorcée par le comportement imprévisible de Marilyn Monroe dont ce sera aussi le dernier film achevé. Balayé par une formidable BO d’Alex North, un fascinant tableau en noir et blanc de cet Ouest condamné sans ses cow-boys de légende, irréversiblement déchus, tout comme le « rêve américain ».

« Passengers », à 20h30 sur Tipik - Trois étoiles

de Morten Tyldum (2016)

Confié au réalisateur norvégien du sublime « Imitation Game », ce huis clos spatial tient davantage du « Gravity » d’Alfonso Cuaron que de la saga « Alien » comme on aurait pu le craindre. Après une sérieuse bagarre de casting, Jennifer Lawrence a été préférée à Reese Witherspoon, Rachel McAdams et Emily Blunt.

« Ready Player One », à 21h15 sur TMC - Trois étoiles

de Steven Spielberg (2018)

L’adaptation du best-seller d’Ernest Cline débouche paradoxalement sur un récit futuriste majoritairement dominé par des ados, et sur une kyrielle de références à tous les genres cinématographiques, comme la DeLorean à portes papillon de « Retour vers le futur » et le « Stayin’ Alive » des Bee Gees dans « Saturday Night Fever » ! De quoi satisfaire sans doute jeunes et moins jeunes, sans oublier que le « Kid de Cincinnati » doit fêter son 75e anniversaire ce 18 décembre. Certes tiré en longueur, mais globalement très réussi avec un final de haut vol.

« La vie et rien d’autre », à 20h55 sur France 5 - Trois étoiles

de Bertrand Tavernier (1989)

Les Césars du meilleur acteur pour Philippe Noiret et de la meilleure musique pour Oswald d’Andréa, de même que le BAFTA d’outre-Manche du meilleur film en langue étrangère. Et dire qu’on a voulu dédommager l’auteur pour que ce superbe film sur la mémoire des disparus de la Grande Guerre… ne se fasse pas ! « Si la Terre a plus de mémoire que les hommes, la civilisation est condamnée », rétorqua le regretté Lyonnais.

« Pearl Harbor », à 20h05 sur Club RTL - Deux étoiles

de Michael Bay (2001)

Avec ses images de synthèse envahissantes, ce film trop spectaculaire n’arrive jamais à la cheville de « Tora ! Tora ! Tora ! ».