Les bons conseils pour se protéger

Selon la police de Bruxelles-Capitale-Ixelles, si un cambrioleur met plus de 3 minutes à tenter d’entrer dans une habitation, il va renoncer à son méfait. L’idéal est donc de le retarder, et sans doute d’abord de ne pas l’attirer. Quelques mesures permettent de se protéger, nous explique la police bruxelloise, qui les classe en trois familles, à toujours appliquer dans l’ordre : d’abord des mesures organisationnelles (des bonnes habitudes qui n’engendrent aucun coût), puis des mesures mécaniques (des obstacles physiques) et ensuite des mesures électroniques (caméras, alarme).