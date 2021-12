Une éclipse solaire a offert un spectacle astronomique rare en Antarctique (vidéo)

Une éclipse solaire totale a fait passer ce week-end l'Antarctique de l'été à l'obscurité. Une poignée de scientifiques et d'amateurs de sensations fortes, et d'innombrables pingouins y ont assisté.

« La visibilité était excellente », a déclaré Raul Cordero de l'université de Santiago du Chili, qui était sur place pour assister à la « totalité » à 07H46 GMT, avec la phase de « cercle du feu » qui a duré un peu plus de 40 secondes. Les éclipses solaires se produisent lorsque la lune passe entre le soleil et la Terre, projetant son ombre sur la Terre. Pour qu'elle soit totale, le soleil, la lune et la Terre doivent être directement alignés.

Le phénomène n'était visible en totalité qu'en Antarctique, pour le plus grand plaisir de d'un petit groupe de scientifiques, experts et aventuriers, qui ont payé 35.000 euros pour avoir ce privilège. Diffusée en direct par la Nasa, l'éclipse a commencé à 07H00 GMT, lorsque la lune a commencé à se déplacer devant le soleil, et a pris fin à 08H06 GMT.