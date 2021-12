Un remake imposé à Scorsese par Spielberg

Plus avance le temps du septième art et plus les remakes se multiplient. Certains se justifient par dépoussiérage et d’autres moins, voire pas du tout. On en veut pour exemple le récent « Ben-Hur » de Timour Bekmambetov aux allures de série B à 100 millions de dollars quand même, coproduit par MGM et Paramount, qui sans être un navet, n’arrive évidemment pas à la cheville du chef-d’œuvre de 1959 signé par William Wyler, dont la course de chars fut orchestrée par un certain Sergio Leone. Impérissable avec ses onze Oscars (record toujours à battre), cet ouvrage avait même fait l’objet d’un doublage dirigé par Jean Anouilh, avec le jeune Jean-Pierre Marielle en Ponce Pilate ! Un vrai mythe toujours indestructible, jusqu’à la BO de Miklós Rózsa. Avec « Les nerfs à vif », on peut admettre qu’il y a au moins matière à discussion. Ce « Cape Fear » en VO, c’est d’abord un roman de John D. MacDonald paru en 1958. Un grand nom de la littérature policière US dont Stephen King en personne est resté un grand fan. Curieusement peu adapté à l’écran aussi.