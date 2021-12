Laurent de «Koh-Lanta»: «Il y avait un sacré niveau»

Candidat de cette dernière saison de « Koh-Lanta », Laurent Maistret s’est illustré non seulement lors des épreuves, mais aussi sur le campement. À la veille de la finale, il se livre sur cette édition qui regroupait les meilleurs aventuriers de l’émission.

C’est la 3e fois que vous participez à l’émission. Cette édition avait-elle autant de saveur que les deux précédentes ?

Elle en avait encore plus car j’étais beaucoup plus à l’aise. J’avais déjà gagné le jeu, donc j’étais plus joueur, je m’en foutais un peu de perdre. Après, les épreuves étaient difficiles, la survie était un peu plus compliquée. Mais je trouve ça sympa quand c’est plus dur justement. Ma première participation reste cependant une des meilleures !

Vous n’étiez qu’avec des candidats accomplis. Avez-vous senti que la compétition était un cran au-dessus ?