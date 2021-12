Mariam Alard, le visage du week-end

De retour de Dubaï, où elle a fêté ses 30 ans avec ses proches, Mariam Alard se sent prête pour le grand départ ce vendredi 10 décembre à la présentation des journaux du week-end. Elle succède à Julie Morelle qui a occupé ce poste durant dix ans. Venue de la radio et installée à Bruxelles depuis deux ans, la jeune Montoise entend imprimer sa marque avec douceur et efficacité.

Vous voilà au JT du week-end : quel fut votre parcours jusqu’ici ?