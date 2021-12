Une photo de Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell dans une résidence privée de la famille royale dévoilée au tribunal

Le procès de Ghislaine Maxwell pour son implication dans un trafic sexuel est en cours à New York. Des photos du couple ont été dévoilées.

En 2019, le FBI, qui enquête sur l’affaire du réseau sexuel mis en place par le milliardaire, a saisi de nombreux éléments d’enquête dont des photos du couple. Parmi ces photos, l’un d’entre elle fait froid dans le dos et agite les tabloïds britanniques. Le couple Epstein-Maxwell est photographié assis tranquillement sur le banc du lodge de Glen Beg sur le domaine de Balmoral. Le domaine est la propriété de la Reine qui aime y passer ses congés.

La presse britannique n’a pas manqué de reconnaître l’endroit où les photos présentées pendant le procès ont été prises. De nombreux parallèles avec des photos royales ont été réalisés plus tard dans les journaux. Plusieurs membres de la famille royale se sont succédés sur ce fameux banc pour profiter de vacances en famille.

Le cliché sur lequel se trouve Ghislaine Maxwell et Jeffrey Epstein est difficile à dater mais il semblerait qu’ils aient été invités à séjourner à Balmoral en 1999 par le prince Andrew. Ce dernier a été mis en cause dans l’affaire Epstein, notamment à cause de ses relations avec le milliardaire.

Les autres photos présentées montrent un couple visiblement proche et semblent servir l’argument selon lequel Ghislaine Maxwell était bel et bien la « partenaire de crime » de Jeffrey Epstein. Le procès de Ghislaine Maxwell pour son rôle dans la mise en place de ce réseau sexuel a débuté le 29 novembre dernier à New York. Elle aurait fourni des jeunes filles mineures pour Jeffrey Eptsein, se faisant passer pour une amie selon les témoignages des victimes.

Ghislaine Maxwell possède la triple nationalité américaine, britannique et française. Elle aurait rencontré le milliardaire au début des années 1990.