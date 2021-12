Miss France 2022 élue samedi soir sur fond de polémique

Le concours se fera à Caen et visera à remplacer Miss Normandie Amandine Petit, détentrice du titre de Miss France 2021.

« Glamour » pour les uns, « discriminant » pour les autres, l’édition 2022 du concours Miss France, suivi par plus de 10 millions de téléspectateurs l’an dernier, se tient samedi soir à Caen, alors qu’il est de plus en plus critiqué.

Le nom de la successeure de Miss France 2021, la normande Amandine Petit, devrait être connu dans la nuit de samedi à dimanche, à minuit et demi au plus tôt, après un show qui débutera à 21h05 au Zénith de Caen.