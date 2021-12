Diane Leyre est élue Miss France 2022 : « petite, on m’appelait la planche à pain »

La brune d’1m77 a été choisie à 50/50 par les téléspectateurs du concours et par le jury de sept personnalités de cette édition présidée par l’ancien présentateur du JT de TF1, Jean-Pierre Pernaut.

Mais qui est Miss Île-de-France ? Originaire de Paris, et plus précisément du VIIème arrondissement, Diane Leyre assure avoir eu une enfance choyée, « mais je n’ai pas une image de bourge. J’ai décroché une bourse au mérite », a-t-elle déclaré au Parisien. Cette bourse, Diane l’utilise pendant son baccalauréat à l’université d’Assas. Par la suite, elle décide de partir vivre plusieurs années en Espagne et de se réorienter en intégrant l’Instituto de Empresa de Madrid. Son Bachelor de Business administration en poche, Diane démarre sa carrière en tant qu’agent immobilier.

« Petite, je regardais les Miss à la télé ! A 7 ou 8 ans, j’avais même téléphoné pour voter. » Pour autant, la mode et la beauté ne sont pas les seuls points d’intérêt de la jeune femme : « Ici, en ïle-de-France, ce qui rassemble, c’est le PSG. J’adore le foot. J'étais au match PSG-Manchester City au Parc des Princes le 28 septembre. J'ai vu Lionel Messi ! J'ai vibré. »

D’après ses déclarations, ce n’est que très récemment que son souait de mettre en valeur sa féminité s’est accentué. Maquillage, talons … ce n’était pas la peine de lui en parler. « Petite, on m’appelait la planche à pain. J’étais très grande, genre girafe, pas de poitrine. Toujours pas. »