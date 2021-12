Le retour de Christophe Hondelatte

Bosseur et hypersensible, le journaliste prépare son retour à la télévision à près de 40 ans de carrière. Connu pour son franc-parler, il n’a jamais hésité à claquer la porte.

Dans son émission quotidienne sur Europe 1, « Hondelatte raconte », le journaliste fait vivre les faits divers comme personne avec un succès d’audience incontestable. Chaque jour, il revient sur un dossier criminel qu’il maîtrise à la perfection et qu’il retrace à travers les faits, l’enquête, les témoignages et le procès. « Je bosse comme un fou sur chaque histoire, jusqu’à 8 heures rivé sur mon ordinateur. Je ne me donne aucune liberté sur le fond », confie-t-il au « Journal du dimanche » cette semaine. « Mon obsession ? C’est la vérité sur le fond d’une affaire. La neutralité, la fidélité à l’égard du système judiciaire. C’est pourquoi je ne raconte jamais d’histoires qui ne sont pas jugées. » Sur la forme par contre, l’ancien présentateur de « Faites entrer l’accusé » (de 2000 à 2011) avoue s’octroyer de « grandes libertés » en réalisant notamment lui-même des bruitages ou des doublages des protagonistes du récit.