Un jeu bien utile pour apprendre les bases de la sécurité

Cette semaine, nous évoquons une fois plus l’importance de veiller à la sécurité et à la confidentialité de nos données. Pour encore renforcer cette sécurité, je vous propose également de découvrir les clés de sécurité USB. Elles sont faciles à utiliser et elles sont disponibles dans plusieurs formats comme le USB-A, le USB-C mais aussi le Lightning pour les iPhone. En la connectant à votre ordinateur, elle sera la source de confirmation que vous êtes bien celle ou celui qui veut accéder au compte. Les vacances de Noël approchant, nos enfants vont être nombreux à rester en contact avec leurs amis en utilisant leur smartphone. Mais sont-ils particulièrement attentifs à vérifier les contenus des messages qu’ils reçoivent ou disposent-ils de comptes correctement sécurisés ?