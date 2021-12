Testé pour vous: Roidmi RS70

Depuis le début de 2020, nous sommes nombreux à avoir acquis un nouvel aspirateur voire un deuxième. À côté des modèles robots, les plus populaires sont les aspirateurs-balais sans fil. Mais comment se différencier? La réponse de Roidmi se décline selon plusieurs angles. Le premier, le plus visible, a trait au design, récompensé d'une demi-douzaine de prix internationaux, dont les prestigieux IF et Reddot. Avec sa ligne fluide et futuriste, le RS70 ne choquerait pas dans les mains de James Bond. Surtout qu'il possède plusieurs fonctions. Le plus simple des embouts fournis lui permet de jouer le ramasse-miettes ou l'aspirateur de voiture. Un autre accessoire est dédié aux surfaces de lits, rideaux et tissus. Pour que l'appareil s'enclenche, il faut presser le bouton d'allumage un peu (trop) longuement. On dispose alors de trois puissances d'aspiration. Une bonne heure d'autonomie pour la plus basse, 11 minutes pour la plus élevée. C'est peu, mais on n'a pas besoin de cette puissance de façon permanente.