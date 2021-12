À raconter aux enfants: la Belgique au sommet du monde

Sous l’impulsion de Léopold Ier, on voit apparaître les premiers trains à vapeur : la première ligne sera inaugurée entre Bruxelles et Malines en 1835 et treize ans plus tard, il y aura déjà 850 kilomètres de chemins de fer.

Rapidement, dans le monde, nous occupons le deuxième rang en matière de production de charbon, le quatrième rang (après le Royaume-Uni, les USA et l’Allemagne) en matière de production d’acier, la même chose pour la production de fonte et nous sommes parmi les premiers également dans l’industrie lainière, l’industrie du verre ou encore dans l’industrie de l’armement… Au XIXe siècle, il y a chez nous, par habitant, cinq fois plus de machines à vapeur qu’en France. La Belgique, surtout grâce à la Wallonie, fut le premier pays à devenir un « pays industriel », après l’Angleterre, la seconde puissance industrielle du monde proportionnellement à sa population et à son territoire.