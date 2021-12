Ophélie Fontana en larmes dans «Viva for Life»: «Je serais tellement triste si on ne pouvait pas continuer ce beau projet»

Il aura suffi d’un peu plus de 48 heures de direct pour voir les premières émotions apparaître au sein du cube de « Viva for Life ». Du 17 au 23 décembre, trois animateurs de la RTBF, Ophélie Fontana, Sara de Paduwa et Marco Leulier, mènent un grand marathon radio sur Vivacité, dans le but de récolter un maximum d’argent à destination d’associations qui luttent contre la précarité infantile.

« Maintenant, j’ai la chance d’avoir une famille plus grande, avec 21 nièces et filleuls », s’est ainsi rendu compte la journaliste, visiblement très émue. « J’ai vu qu’ils étaient si bien et que là, ils vont encore être mieux grâce à tout ce qu’on fait ensemble avec ‘Viva For Life’. Je suis rassurée de me dire qu’ils sont déjà mieux. Mais il y a encore du boulot et on n’a pas envie que ça s’arrête, parce qu’il y a la deuxième partie du bâtiment qu’il faut rénover. Donc, je serais tellement triste si on ne pouvait pas continuer ce beau projet. »