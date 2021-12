La vidéo d’Yves Van Laethem donnant des conseils pour les fêtes déjà détournée (vidéos)

À l’approche des fêtes de fin d’année, le centre de crise a publié une courte vidéo d’Yves Van Laethem prodiguant quelques conseils pour éviter les contaminations au coronavirus. Face caméra, le porte-parole interfédéral demande aux Belges de ne pas fêter Noël et le Nouvel An en trop gros comité, de faire attention à bien ventiler les pièces où ils se rassemblent ou de se faire tester si possible avant de se réunir en famille ou entre amis.