Céline Dion: une angoisse qui dure

La star canadienne ne pèserait plus que 40 kilos, au point de ne plus tenir debout. Tous ses concerts sont annulés jusqu’en mars prochain.

L’état physique de la chanteuse est au cœur de toutes les préoccupations des fans. Sur les (rares) dernières photos, on a du mal à reconnaître la star rayonnante, heureuse et souriante de l’époque René Angélil. À 53 ans, elle a perdu énormément de poids jusqu’à atteindre, selon certaines rumeurs angoissantes, 40 kilos. Alors qu’elle semble au plus mal, la diva espère remonter sur scène rapidement, mais, selon un de ses proches resté anonyme, c’est une promesse « qu’elle pourrait avoir bien du mal à tenir ».