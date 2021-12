En Suède, un bouc de Noël géant cible de pyromanes

Cinq ans que les pyromanes n’étaient pas venus à bout de ce géant de paille : Gävlebocken, un bouc fièrement installé dans le centre de la Suède, ne connaîtra pas son cinquième Noël d’affilée, après avoir été de nouveau incendié la semaine dernière. La bête, présentée par la ville de Gävle comme « le bouc de paille le plus célèbre du monde » – qui « aime Noël » mais a « du mal avec les allumettes » – est régulièrement la cible de pyromanes depuis sa naissance en 1966.

Pour « Gävlebocken », placé sous la haute surveillance de gardes, chaque Noël passé loin du brasier est une victoire. Et pour cause : ces 20 dernières années, les flammes ont emporté le bouc plus d’une dizaine de fois. Si la bête, haute de 13 mètres, était parvenue à échapper aux flammes depuis cinq ans, les événements de la nuit sont venus mettre un terme à ce record de longévité. Selon des témoins, le feu s’est déclaré vers 02H30 GMT, a rapporté la police, qui a arrêté un homme. À la suite du drame, les messages de soutien ont afflué sur le compte Twitter de Gävlebocken.