Décès du comédien français Pierre Cassignard, des acteurs lui rendent hommage

L’acteur de théâtre et de cinéma mais aussi metteur en scène, Pierre Cassignard est décédé lundi 20 décembre à l’âge de 56 ans. Il venait de fêter son anniversaire la veille. Les causes du décès n’ont pas été communiquées.

Sandrine Kiberlain a aussi partagé une photo d’elle avec Pierre Cassignard travaillant ensemble, vraisemblablement lors d’une répétition. L’actrice écrit en légende : « Mon Pierre chéri, nous avons débuté ensemble, tellement ri, pleuré, couru les cafés du conservatoire… Parmi mes plus belles années… nous étions collés… nous avions reçu des récompenses le même soir des années plus tard… Quelle fête ! C’est trop dur de te perdre. Tes deux Chérane sont inconsolables ».

L’acteur était aussi présent dans plusieurs séries et téléfilms dont « Joséphine, ange gardien » ou bien en tant que second rôle de « Les Poupées russes » de Cédric Klapish et dans « Un Homme et son chien » de Francis Huster. Enfin, mercredi doit sortir le film « Mince alors 2 ! » de Charlotte de Turckheim dans lequel Pierre Cassignard tient un rôle.