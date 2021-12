Les grandes dynasties familiales (5): Dassault, les rois des avionneurs

L’année se termine bien pour le groupe Dassault grâce à la vente de 80 Rafale aux Émirats arabes unis. Le plus gros contrat militaire jamais conclu, à 16 milliards d’euros. Après l’Inde et l’Égypte, le succès est total. L’entreprise pavoise, s’assure dix ans de travail, avec des premières livraisons prévues en 2027 et des sous-traitants aux anges. Elle gagne en crédibilité au niveau international. Le président Macron applaudit. Elle augmente le nombre de ses clients et dame ainsi le pion à son rival américain et ses F 35… que la Finlande vient de choisir après de longues négociations. On ne peut pas tout avoir…