Le roi de la valse et… du business

«André Rieu, Together Again», à 22h50 sur La Une ce samedi 25 décembre.

Côté télé, la période des fêtes de fin d’année est ponctuée de rendez-vous incontournables comme le concert du Nouvel An à Vienne. Mais celui d’André Rieu le soir de Noël à Maastricht est lui aussi devenu un jalon incontournable. André Rieu, c’est encore, à 72 ans, un physique d’éternel jeune premier, version batave de Mel Gibson grande époque, la crinière impeccablement longue et bien brossée, le queue-de-pie sans pli, qui manie la baguette, l’humour et la politesse avec élégance. Un mélange subtil qui a fait du chef d’orchestre au succès improbable le gendre idéal de toutes ses fans d’âge mûr.