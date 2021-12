Les talents cachés de Gérard Jugnot

L’air de rien, il a fêté au début du mois de mai dernier ses septante printemps. Depuis près d’un demi-siècle, Gérard Jugnot fait partie de ces « gueules » inimitables qui, depuis l’avènement du parlant précédant de vingt ans sa naissance, ont fait toute la richesse du cinéma français. Toutefois, il a fallu du temps pour comprendre qui il est vraiment, car parmi tous ses copains du Splendid, c’est lui qui a mis le plus de temps à s’extérioriser, en devenant un peu à la surprise générale un réalisateur et un producteur avisé. À un point tel qu’il s’est fait impitoyablement dénigrer par la critique et jalouser par ses pairs ! En rediffusant coup sur coup son film le plus populaire – en solo – et sa réalisation la plus ambitieuse, France 2 réalise le parfait tir groupé ce dimanche soir.