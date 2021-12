À la télé ce soir: «Les traîtres» et «Le Père Noël est une ordure»

14 personnes, qui ont tous fait une apparition en télévision, vont participer, durant 8 jours, à une aventure hors du commun. Le choc s'annonce rude et la compétition haute en couleur. Chaque jour, ils sillonneront villes et villages de Wallonie et devront s'unir pour surmonter leurs peurs, se dépasser physiquement et résoudre les énigmes qui jalonneront leur parcours. Leur objectif : remporter un maximum de missions afin d'amasser le plus grand nombre de lingots d'argent. Ils seront accueillis au château de Mielmont par un hôte de marque : Frédéric Etherlinck. Les participants sont répartis en deux groupes : les Traîtres et les Fidèles.

Le Père Noël est une ordure

Le soir de Noël, Pierre et Thérèse s'apprêtent à assurer la permanence de «SOS détresse amitiés». Thérèse reçoit la visite de Josette, une jeune clocharde qui vient de quitter son ami Félix et débarque avec un caddie en guise de valise. Félix, déguisé en Père Noël, avait passé la soirée à distribuer des prospectus sur le trottoir d'un grand magasin jusqu'à ce que le manager l'en évince. Il surgit dans l'appartement de «S.O.S. détresse-amitiés» et cherche à étrangler Josette. Ce Père Noël là est très colérique. La soirée s'annonce agitée. Le voisin Monsieur Preskovitch, un immigré yougoslave, vient proposer ses «Dubbicu», infects petits chocolats de son pays.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

Cent dollars pour un shérif, à 14h10 sur France 3 - Trois étoiles

de Henry Hathaway (1969)

En pleine vogue du western spaghetti, l’infatigable auteur – d’origine aristocratique belge – des « Jardins du Diable » offrit au vieillissant John Wayne un rôle de « pistolero » alcoolique et borgne qui lui valut le seul et unique Oscar de sa carrière ! Avec les jeunes Robert Duvall et Dennis Hopper en « mauvais », un film culte dont les frères Coen ont réalisé un remake très remarqué dans lequel Jeff Bridges reprend le rôle du « Duke » et Matt Damon celui du ranger texan jadis joué par le chanteur de folk Glen Campbell dans la VO.

Comancheria, à 20h55 sur Arte - Trois étoiles

de David Mackenzie (2016)

Avec ses allures de série B à la Don Siegel, ce « Hell or High Water » en VO baigne dans une ambiance aussi poussiéreuse que lumineuse, avec des séquences d’anthologie et des dialogues savamment contenus ! Entre un Chris Pine au regard toujours aussi flamboyant et un Jeff Bridges plus bougon que jamais, Ben Foster tire aussi son épingle du jeu dans le personnage du frangin dingo.

The Matrix, à 21h05 sur TF1 - Trois étoiles

de Lilly et Lana Wachowski (1999)

Brad Pitt, Ewan McGregor et Will Smith ont refusé d’incarner son héros qui prendra les traits de Keanu Reeves. Entièrement tourné en Australie pour un budget d’à peine 60 millions de dollars, « Matrix » en engrangera près de dix fois plus, décrochant quatre Oscars « techniques » (montage, effets visuels, son et montage sonore) et engendrant cinq suites.

Le Père Noël est une ordure, à 21h05 sur France 2 - Trois étoiles

de Jean-Marie Poiré (1982)

« Allô ? Ifi Vovette ? Fuis enfeinte vufqu’aux dents… »… « C’est c’lâââ, oui. »… Envie de re-goûter aux « doubitchous rrrroulés sous les aisselles » avec toute l’équipe du Splendid réunie au grand complet ? Faut pas hésiter. Film culte pourtant boudé par la presse parisienne de l’époque et… la RATP, c’est toujours aussi drôle et original.

La course au jouet, à 20h15 sur AB3 - Deux étoiles

de Brian Levant (1996)