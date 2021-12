Guillaume Durand de retour à la radio après son cancer

Guillaume Durand était absent de son poste sur Radio Classique depuis plusieurs mois. Le journaliste s’est exprimé hier soir sur Twitter où il a annoncé son grand retour à la rentrée sur la radio. Il a aussi partagé ce qu’il a traversé ces derniers mois et notamment sa lutte contre le cancer et le Covid-19. Dans son tweet, le journaliste remercie d’abord la science et la médecine puis annonce avoir fait ses premiers joggings après l’opération qu’il a subie.