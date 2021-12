La princesse Maria Laura dit « oui » à William Isvy : le mariage est prévu en 2022

C’est via un communiqué de presse du Palais Royal que leurs Altesses Royales la Princesse Astrid et le Prince Lorenz ont annoncé les fiançailles de leur première fille et deuxième enfant, Son Altesse Royale la Princesse Maria Laura. À 33 ans, la princesse épousera William Isvy au second semestre 2022.

Andrew Ferraro