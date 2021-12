Christine Bravo révoltée contre l’administration française : « Elles sont où les féministes ? »

L’animatrice et chroniqueuse ne pourrait pas toucher sa pension sans le numéro de sécurité sociale de son ex-mari.

La journaliste précise ensuite que son ex-mari est à la retraite depuis 3 ans et n’a jamais eu besoin du numéro de sécurité sociale de l’animatrice pour toucher sa pension. « On ne m’a JAMAIS demandé mon numéro de sécu pour SA retraite ! Et vous ne COMPRENEZ pas mon indignation ??? Comment les femmes précaires font pour SURVIVRE dans pareil cas ? »

Et de préciser que Philippe Brunel ne veut pas lui donner le numéro pour qu’elle puisse à son tour recevoir ce qui lui revient de droit.