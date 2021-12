Delphine, le grand déballage

Le 1er octobre 2020, une page importante de la Monarchie belge se joue. Après de longues années d’une bataille judiciaire implacable, Delphine Boël devient Son Altesse Royale Delphine de Saxe-Cobourg, princesse de Belgique. Cinquante-deux ans après sa naissance, la fille du roi Albert et de Sybille de Selys Longchamps fait son entrée dans la famille royale belge. Dans un documentaire de 141 minutes, « Delphine, mon histoire », qui sera diffusé le 12 janvier prochain sur RTL-TVI, la Princesse dit tout. Et se dévoile. De son enfance atypique aux relations avec son père biologique jusqu’au passage devant les tribunaux pour obtenir l’identité qu’elle mérite, l’artiste se raconte. Une narration parfois factuelle mais qui bascule souvent dans l’émotion. Dans cette émission réalisée par le journaliste Chris Michel, Delphine n’est pas la seule à se livrer sans faux-fuyant. Sa maman, la baronne Sybille de Selys, mais aussi l’époux de Delphine, Jim O’Hare, et d’autres intervenants confient de nombreux éléments de ce qui fut un long chemin parsemé de doutes et d’embûches.