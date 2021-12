Pablo Andres et GuiHome sont «Messieurs Pipi»

Pablo, comment est née votre collaboration avec GuiHome ?

Cela fait longtemps que nous nous connaissons. Au départ, nous voulions simplement faire une vidéo à deux. Mais GuiHome a pensé à un projet plus conséquent. Nous voulions juste créer un sketch face caméra, un peu comme « Catherine et Liliane » ou le « Service après-vente » d’Omar et Fred. Puis, nous avons imaginé un lieu, un décor. Nous nous sommes alors demandé ce qui n’avait pas encore été fait ? Les toilettes publiques ! Le sujet n’avait jamais été traité alors que tout le monde les emploie. Tout est parti de là, une simple idée qui a pris de plus en plus d’ampleur.

Vous vouliez mettre ces gens de l’ombre à l’honneur ?