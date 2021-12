La nièce du Roi est fiancée

La princesse Maria Laura, fille aînée de la princesse Astrid et du prince Lorenz, épousera William Isvy, un banquier londonien, à l’automne prochain à Bruxelles.

De nouvelles noces au sein de la Famille royale belge ! Le Palais royal a annoncé lundi 27 décembre à 9 heures tapantes les « fiançailles de Son Altesse Royale la princesse Maria Laura de Belgique avec Monsieur William Isvy ». Âgés tous deux d’une petite trentaine d’années, les jeunes gens se sont rencontrés en 2015. Selon un proche du couple, Maria Laura et William partagent de nombreux points communs : « De la place importante que la famille a pour eux à l’investissement personnel dans leurs vies professionnelles, de l’intérêt pour l’art contemporain aux voyages, des aspects liés à l’environnement et à l’avenir de notre société à l’importance de prendre du temps pour discuter tout simplement entre amis. S’ils ont aussi des différences, ils se complètent très bien et s’ouvrent mutuellement de nouveaux horizons. C’est une très belle histoire. »