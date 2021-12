À tester: fromage de chèvre rôti en feuilles de figuier

INGRÉDIENTS (pour 6 personnes)

6 petits fromages de chèvre de type pélardon

24 feuilles de figuier

1 c. à c. de fleur de thym

20 cl de vinaigre balsamique

Poivre du moulin

PRÉPARATION (15 minutes – cuisson : 20 minutes – repos : 5 minutes)

Préchauffer le four à 180 ºC. Sur un plan de travail, mettre par paquet de 3 les feuilles de figuier en faisant se toucher les pétioles et les tiges. L’ensemble doit avoir la forme d’un Y. Au centre d’une quatrième feuille, mettre un fromage après l’avoir assaisonné de poivre et de thym, et rabattre dessus les extrémités. Poser le fromage au centre des autres feuilles et en rabattre les extrémités vers le centre.