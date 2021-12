Leonardo DiCaprio: «Ce film est un véritable cadeau»

Une pléiade de stars et non des moindres représentant trois générations : Meryl Streep en Présidente des États-Unis « à la Trump » face à deux scientifiques maladroits, Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence. Deux drôles de loustics, complètement décalés, qui ont pour mission d'avertir le monde qu'une comète menace la Terre. « Don’t look up » bouscule et séduit sur un ton de comédie sarcastique, avec un message qui claque et un trio qui s’éclate. Une pétite produite, une fois n’est pas coutume, par Netflix, la désormais incontournable plateforme de streaming.

Leonardo, comment pourriez-vous décrire votre rôle ?