Testé pour vous : iRobot Roomba j7+

Aucune période n’y est propice, et sûrement pas celle des fêtes ! Pourtant, aujourd’hui, nous allons vous parler de... crotte. Pas n’importe laquelle : celle qu’un animal domestique pourrait laisser dans un coin du salon, de la cuisine ou encore de la chambre. Maintenant, imaginez que, inconscient de la situation, vous enclenchiez le fonctionnement de votre aspirateur robot et que l’appareil traverse la zone « minée » avant d’aller prendre soin de votre tapis de soie blanc. Cette vision cauchemardesque, iRobot voudrait la chasser de votre esprit. La dernière création du numéro un mondial de l’aspirateur robot est dotée de nouveaux capteurs et de nouvelles capacités dont, notamment, le concept de navigation PrecisionVision et une technologie d’apprentissage.