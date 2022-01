«Les tontons flingueurs», un demi-happening muté en vrai film culte

Un demi-happening muté en vrai film culte : voilà ce que sont devenus au fil des décennies « Les tontons flingueurs » tirant leurs origines d’une trilogie d’Albert Simonin entamée en 1953 par « Touchez pas au grisby », aussitôt adapté à l’écran par Jacques Becker avec en tête d’affiche un Jean Gabin en pleine résurrection. Énorme succès auquel a directement participé le romancier dans l’adaptation. Il faudra toutefois attendre le début de la décennie suivante pour la sortie du deuxième volume, « Le cave se rebiffe », toujours avec le natif du 9e en figure de proue. Succès certes, mais moindre. Le ton a changé. On n’est plus dans le film noir pur et dur, mais bien déjà dans la comédie policière, avec l’arrivée de Michel Audiard à la coadaptation et aux dialogues. La sortie du bouquin éponyme remontait à 1954. Mais que faire du dernier titre, « Grisby or not grisby » de 1955 ? Audiard et Simonin défendent le projet à la société Gaumont, où on n’y croit qu’à moitié.