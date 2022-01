L’héritage fabuleux des Normands

Au cœur du Moyen Âge, de nombreux personnages illustres vont faire de la Normandie une région importante et prospère : Guillaume le Conquérant, Henri II Plantagenêt, Richard Cœur de Lion… Ces guerriers ont mené des batailles, conquis des territoires, élevé des cités, bâti des forteresses et donné naissance à de nouvelles dynasties. C’est au début du IXe siècle que le récit de ces conquêtes débute. Des drakkars vikings venus de Scandinavie s’attaquent aux côtes de la Manche. De la mer, ils s’avancent dans les terres. Ils saccagent les villes, sèment la terreur sur leur passage. En 885, les Vikings remontent la Seine et assiègent Paris. Les troupes du roi de France sont incapables de les arrêter. En 911, Charles III négocie avec l’envahisseur. Il signe avec Rollon, un des chefs guerriers, un accord qui va bouleverser l’histoire de France, le traité de Saint-Clair-sur-Epte. Le roi de France lui offre sa fille en mariage et lui cède un vaste territoire. En contrepartie, Rollon s’engage à défendre le royaume de France contre les autres envahisseurs vikings.