«Harry Potter: retour à Poudlard»: ces séquences qui ont fait craquer les internautes

Retour sur trois moments forts en émotions de ces retrouvailles, ceux qui ont fait craquer les internautes.

Les mots de Robbie Coltrane, alias Hagrid

Robbie Coltrane, l’interprète du géant Rubeus Hagrid, ne manquait pas à l’appel des retrouvailles. L’emblématique personnage et allié de Harry Potter a ému les téléspectateurs avec son hommage à la saga. « C’est la fin d’une époque, de 10 ans de ma vie. Mes enfants ont grandi pendant ces films », a-t-il commenté avec émotion alors que des images de lui durant le tournage étaient affichées à l’écran. Avec un sourire sincère ensuite, il s’est réjoui du succès des aventures de Harry Potter : « La génération de mes enfants montrera les films à ses enfants. On regardera toujours ces films dans 50 ans, facilement. Moi, je ne serais plus là, malheureusement. Mais Hagrid bien ».

Les larmes de Daniel Radcliffe

Tout au long du documentaire, Daniel Radcliffe s’est souvenu de nombreux moments de tournage aux côtés de plusieurs acteurs de la saga. À la fin, réuni avec Emma Watson et Rupert Grint, il a expliqué l’impact des films sur sa vie. « Chaque étape de ma vie est liée à Harry Potter », a-t-il confié, alors que ses deux camarades décrivaient la chance qu’ils avaient de faire partie de la « famille » Harry Potter.

Seul face caméra après cela, Daniel Radcliffe n’a pu contenir son émotion : « On avait des techniciens incroyables, on a côtoyé des gens qui ont été essentiels à ce que je suis devenu, en tant que personne et en tant qu’acteur. J’ai de la chance d’en être arrivé là, d’avoir la vie que j’ai et de travailler avec mes collègues actuels. Mais rien de tout ça n’aurait été possible sans ‘Harry Potter’ ». « C’était dix très belles années », a-t-il conclu, essuyant une larme. Une séquence qui a fortement ému les fans également. « J’ai pleuré avec lui », écrit notamment sur Twitter une internaute. « Ce n’est pas légal de mettre tant d’émotions dans une réunion », peut-on également lire.

La dernière séquence, en hommage à Alan Rickman

La production de « Retour à Poudlard » n’a évidemment pas manqué de rendre hommage aux acteurs disparus depuis le début de la saga. Notamment Alan Rickman, l’interprète du professeur Rogue, décédé en 2016. Le documentaire inédit se termine par un extrait marquant, lorsque Rogue révèle à Dumbledore son patronus, une biche. Un hommage qui a « brisé le cœur » de certains téléspectateurs, comme on peut le lire sur Twitter.