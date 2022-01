À la télé ce soir: «Le Meilleur Pâtissier: les professionnels» et «La femme du gardien de zoo»

Pour démarrer la compétition, les 7 binômes sur la ligne de départ vont devoir faire face à deux épreuves redoutables. Dans l'épreuve de la vitrine, ils vont devoir mettre toute leur créativité et techniques pâtissières pour réinventer un grand classique de la pâtisserie française : la tarte tatin ! Comment parviendront-ils à moderniser cet indémodable sucré et à surprendre les chefs ? Qui prendra trop de risque ou au contraire pas assez ? Dans le seconde épreuve du défi des chefs, les pâtissiers devront réaliser une création pâtissière et sa pièce artistique autour d'un thème cher au coeur des Français : le 14 juillet !

La femme du gardien de zoo, à 20h20 sur La Une

L'histoire vraie de Jan Zabinski, gardien de zoo, et de son épouse Antonina, qui sauvèrent 300 juifs emprisonnés dans le ghetto de Varsovie à la suite de l'invasion des nazis en Pologne.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

Laissez-passer, à 20h55 sur Arte - Quatre étoiles

de Bertrand Tavernier (2002)

À travers le regard de Jean Devaivre, formidable héros de la Résistance, cycliste hors pair et assistant-réalisateur, un portrait sans concession du cinéma français sous l’Occupation, du temps de Jean Aurenche, Jean-Paul Le Chanois, Maurice Tourneur, Richard Pottier, Claude Autant-Lara, André Cayatte et Charles Spaak, grand scénariste à Paris et frère de notre ministre des Affaires étrangères alors en poste… à Londres.

Oblivion, à 20h05 sur Club RTL - Trois étoiles

de Joseph Kosinski (2013)

Dans la galerie des films de science-fiction post-apocalyptique, le réalisateur de « Tron : l’héritage » confirme toute l’étendue de son savoir-faire dans la maîtrise des effets spéciaux. Au service d’un récit qui n’est pas sans rappeler celui de l’illustre « Planète des singes » – roman du grand Pierre Boulle, auquel on doit aussi « Le pont de la rivière Kwaï » –, ça donne une belle et indéniable réussite à laquelle sied parfaitement le charisme de Tom Cruise.

La bonne année, à 20h55 sur France 5 - Deux étoiles

de Claude Lelouch (1973)

À défaut d’être le « casse du siècle » de la pellicule, cette comédie policière quelque peu calquée sur « La métamorphose des cloportes » du père Granier-Deferre – tout en préfigurant par moments « Le chat et la souris » du même auteur et de la même décennie – propose une romance aussi inattendue que délectable entre Lino Ventura et Françoise Fabian.

World War Z, à 21h15 sur C8 - Deux étoiles

de Marc Forster (2013)

Le film de zombies le plus rentable de l’Histoire… Son succès commercial a d’ailleurs été tel qu’une suite a été envisagée mais non encore aboutie, avec le même Brad Pitt, unique star à l’affiche, exception faite pour Moritz Bleibtreu que les fans de productions teutonnes reconnaîtront au premier coup d’œil.

Gringo, à 21h55 sur Tipik - Deux étoiles

de Nash Edgerton (2018)