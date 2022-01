Les Bogdanoff se pensaient immortels

Le 28 décembre, Grichka Bogdanoff, hospitalisé depuis plusieurs jours en réanimation, est décédé des suites du coronavirus. Âgé de 72 ans, l’homme était connu par le binôme atypique qu’il formait avec son jumeau, Igor.

Devenu célèbre dans les années 1980 en présentant l’émission de science-fiction « Temps X » sur TF1, le duo a également publié de nombreux ouvrages de vulgarisation scientifique. Mais les frères Bogdanoff, c’est aussi et surtout un physique. Grichka et Igor aimaient faire planer le mystère autour de leur morphologie particulière. Quelques heures après le décès de Grichka, dont la cause n’était pas stipulée dans le communiqué des proches, les premières rumeurs sont apparues sur la Toile. Le scientifique serait décédé du Covid-19 et… il n’était pas vacciné. Une information rapidement confirmée par l’avocat des deux frères.