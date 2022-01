Mort des Bogdanoff: la blague qui passe mal sur le plateau de «C à vous»

L’humoriste Vincent Dedienne a provoqué un malaise sur le plateau de « C à vous », avec une blague déplacée.

Lundi, six jours après son frère jumeau Grichka, Igor Bogdanoff est lui aussi décédé du coronavirus. Les deux stars des années 80 n’étaient pas vaccinées et avaient été admises à l’hôpital, en réanimation, le 15 décembre dernier.

Alors que dans la soirée, de nombreuses chaînes de télé ont rendu hommage à Igor et Grichka Bogdanoff, l’humoriste Vincent Dedienne était l’invité de « C à vous » et a tenté une blague sur les frères jumeaux. Un trait d’humour qui a fait polémique.