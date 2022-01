L’État, c’est moi… et le château aussi!

« Ah, si Versailles m’était conté ! », tel s’exclamait le grand Sacha Guitry en guise de titre de sa célèbre production d’une autre époque qui, de nos jours, ne déchaîne plus les passions des professionnels de la programmation. Dans ce documentaire sous-intitulé « Le palais retrouvé du Roi-Soleil » que propose ce samedi soir Arte dans le cadre de sa série consacrée à « l’aventure humaine », le réalisateur Marc Jampolsky offre une autre vision de ce qui n’était à l’origine qu’une « modeste gentilhommière difficile d’accès », bâtie par Louis XIII afin d’y goûter en toute modestie – relative – quelque quiétude à une heure de carrosse des tumultes de sa capitale parisienne. C’est là que démarre un récit dont l’ambition est de recréer l’authentique Versailles de son fils Louis XIV, qui en hérite à son décès. Un dessein rendu possible grâce, essentiellement, à l’analyse numérisée de plans d’époque retrouvés dans les archives du domaine et dans d’autres institutions à caractère plus officiel.