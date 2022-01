La saga rivale des James Bond

Disparu voici plus d’un demi-siècle après avoir imaginé quatorze aventures de son James Bond, le Londonien Ian Fleming doit certainement s’interroger depuis là-haut sur l’évolution de l’agent secret devenu le plus célèbre de la planète. Il n’aura pu découvrir, de son vivant, que les « Dr. No » et « From Russia with Love » initiaux de la formidable saga ciné longtemps vivante mais désormais morte avec la disparition de Daniel Craig dans « Mourir peut attendre » au titre trompeur ! Mais qu’aurait-il pensé de cette concurrence née en 2015 avec « Kingsman », qui en est déjà à son troisième opus tout récemment apparu dans nos salles obscures ? Sans doute le plus grand bien, car les films de son concitoyen Matthew Vaughn retrouvent l’humour et la dérision de son personnage sous l’ère Roger Moore. Mais revenons aux sources de ces « Kingsman », apparus sous forme de comics dans une filiale british de Marvel.