Lully et Molière, deux génies

Ils partagent le même prénom mais aussi le même génie créateur. Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, et Jean-Baptiste Lully ont marqué le XVIIe siècle de leurs œuvres. L’un joue avec les mots, l’autre avec les notes. Tous deux proches de Louis XIV, ils évoluent dans l’entourage du Roi-Soleil. C’est en 1664 que les deux hommes commencent à collaborer. Même si dix ans les séparent, Molière étant le cadet de Lully, ils partagent le même amour de la fête et du divertissement, chers à Louis XIV. Molière est déjà l’un des protégés du Roi pour lequel il écrit. Lully le séduit quant à lui par ses talents de violoniste et de danseur.