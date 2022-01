La production de «N’oubliez pas les paroles» recadre les téléspectateurs

Cette fois, c’est Manon, l’actuelle Maestro de « N’oubliez pas les paroles », qui en fait les frais. Avec ses 35 victoires et ses 228.000 euros, elle a atteint vendredi soir la place de 11e plus grande Maestro du jeu de France 2.

Mais cela ne plaît pas à tout le monde visiblement, car des internautes ne cessent de la dénigrer sur les réseaux sociaux, lui reprochant d’être hautaine face aux autres candidats.

La production de « N’oubliez pas les paroles » a donc décidé de rappeler aux téléspectateurs que l’émission restait un jeu, et que le but était que tout le monde passe un bon moment. « Merci à tous de rester respectueux les uns avec les autres. On ne le redira jamais assez, cette émission est un divertissement », peut-on lire depuis jeudi sur le Twitter de « NOPLP », en légende d’une photo de la Maestro Manon.

Vendredi soir, un nouveau message a été diffusé, toujours sur le même ton : « On sait que vous êtes capable de bienveillance pour ce qui n’est qu’un jeu, un divertissement, un moment de détente », a à nouveau rappelé la production.