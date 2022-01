Les nouvelles arnaques de la voyance

Un jeu de tarot de Marseille est posé sur le bureau, entre une farde bourrée de documents administratifs et un terrarium miniature. La table basse du salon révèle un « Agenda de sorcière 2022 » à la reliure rappelant celle d’un vieux grimoire. Au-dessus du lit, un attrape-rêves : souvenir de vacances pour certains, tueur de cauchemars pour d’autres. À part ces quelques indices disséminés çà et là dans l’appartement en enfilade de Sabine (prénom modifié à la demande du témoin), rien ne permet de deviner que la quadra surfe sur la vague de la voyance depuis des mois. « Le deuxième confinement a agi comme un détonateur dans ma vie privée », nous raconte-t-elle. Son couple vole en éclats, sa carrière pro en prend un sérieux coup. Placée au chômage temporaire par son entreprise, Sabine a « un peu trop de temps » pour elle et questionne son avenir. Elle peine à trouver des explications rationnelles, puis tombe sur une publicité pour une plateforme de voyance en ligne.