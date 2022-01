Nos euros ne sont plus belges !

C’était il y a vingt ans. On frémissait d’impatience et de curiosité vis-à-vis des nouveaux billets, on comparaît les pièces venues d’autres pays, on se ruait sur sa petite calculette-convertisseur et on se faisait à l’idée de recevoir un salaire quarante fois moins ronflant sur son compte. Adieu les francs belges, bonjour l’euro ! Du numéraire qui était jusqu’en 2020 pour partie fabriqué chez nous. Actuellement, ni la Banque Nationale de Belgique ni la Monnaie Royale de Belgique ne battent encore réellement monnaie. Elles sous-traitent à l’étranger !

Le 1er janvier 2002, les premières coupures et pièces de la nouvelle monnaie unique ont commencé à circuler en Belgique comme dans les 11 autres pays membres à l’époque de la zone monétaire européenne (la « zone euro » en compte 19 aujourd’hui). Le 17 février à minuit, après 48 jours de double circulation des deux devises, l’euro reléguait les monnaies nationales, dont le franc belge, aux oubliettes de l’Histoire.