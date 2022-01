Les Bogdanoff sont morts ruinés

Lundi se déroulait en l’église de la Madeleine, à Paris, la cérémonie d’hommage à Grichka et Igor Bogdanoff. Jusque dans la mort, les jumeaux de 72 ans au physique étrange sont restés soudés. Six jours après le décès de Grichka des suites du Covid, son frère Igor a succombé à son tour. Le décès soudain des deux scientifiques les plus atypiques de la télévision française a évidemment suscité l’émoi. Leur refus de se faire vacciner a relancé de nombreux débats sur le sujet. L’ancienne épouse d’Igor – avec qui il a eu deux de ses six enfants –, Amélie de Bourbon-Parme, a expliqué sur BFMTV leurs derniers jours. « Ils sont tombés malades autour du 15 décembre et très vite les choses se sont dégradées. On n’y croyait pas. Des êtres aussi uniques et intemporels, il ne pouvait rien leur arriver. » Si Igor n’a jamais su que Grichka était décédé, il a cependant été mis au courant de la dégradation de l’état de santé de son frère. « Lorsque Grichka est décédé, Igor avait déjà été placé dans le coma par les médecins.