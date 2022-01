Kate Middleton fête ses 40 ans

L’épouse du prince William est au top de sa forme et de sa popularité. La preuve en trois sublimes portraits.

Trois magnifiques portraits, un en couleur, deux autres en noir et blanc teintés de sépia qu’on croirait tirés d’un séculaire album de famille. Pandémie oblige, la duchesse de Cambridge a choisi de célébrer ses 40 ans dimanche 9 janvier en petit comité, mais dès la veille, ces trois nouvelles photos ont été mises en ligne sur le compte Instagram de Kensington Palace, le compte de William et Kate. La duchesse Catherine prend la pose dans trois robes différentes de son couturier fétiche, Alexander McQueen. Des instants magiques capturés par l’objectif du photographe de mode et grand portraitiste italien Paolo Roversi. D’aucuns y voient aussi un hommage à la princesse Diana, la mythique belle-mère dont elle porte les bijoux, mais qu’elle n’aura jamais connue, car décédée tragiquement en 1997. Les trois photos s’intègrent désormais à la collection permanente de la National Portrait Gallery, placée sous le haut patronage de la duchesse justement.